الصباح الفني
الحداد يؤجل زواج نيللي
أعلنت الفنانة نيللي كريم تأجيل حفل زفافها الذي كان من المقرر عقده بحضور المقربين من الأصدقاء والعائلة، واكتفت بعقد القران على لاعب”الاسكواش” المعتزل هشام عاشور. وأكدت نيللي أنها في حالة حداد على الفنانة دلال عبد العزيز، مشيرة إلى أنها قررت إلغاء حفل حنة الزفاف، حتى بعد انتهاء أيام الحداد، والاكتفاءأكمل القراءة »
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