بانوراما
الشمس تسبب حروقا من الدرجة الثالثة
الدكتورة رضوان قالت إن المصاب بها يفقد الإحساس بالألم أكدت الدكتورة نادية رضوان عبد العالم، متخصصة في الأمراض الجلدية والتناسلية، أن حروق البشرة من الدرجة الثالثة تعتبر أصعب أنواعها، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى فقدان المصاب بها الإحساس بالألم. عن حروق البشرة وأضرارها ومحاور أخرى، تتحدث الدكتورة نادية رضوان ل”الصباح”أكمل القراءة »
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