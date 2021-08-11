الأولى
اعتقال 60 شخصـا في قصر حفلات
داهمت عناصر درك مختلطة بتامسنا وسيدي يحيى زعير ضواحي تمارة، نهاية الأسبوع الماضي، قصرا راقيا للحفلات يمتد على أربعة هكتارات به فيلا، وتملكه إحدى الشخصيات بالرباط، بعدما كان يحتضن حفل زفاف حضره 120 مدعوا، وأوقف 60 منهم رفقة مسير القاعة، فيما لاذ الباقي بالفرار بعد علمهم بواقعة المداهمة. وأحيل مسيرأكمل القراءة »
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