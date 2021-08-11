fbpx
الأولى

اعتقال 60 شخصـا في قصر حفلات

منذ ساعتين
داهمت عناصر درك مختلطة بتامسنا وسيدي يحيى زعير ضواحي تمارة، نهاية الأسبوع الماضي، قصرا راقيا للحفلات يمتد على أربعة هكتارات به فيلا، وتملكه إحدى الشخصيات بالرباط، بعدما كان يحتضن حفل زفاف حضره 120 مدعوا، وأوقف 60 منهم رفقة مسير القاعة، فيما لاذ الباقي بالفرار بعد علمهم بواقعة المداهمة. وأحيل مسيرأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى