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بانوراما

حيل لتصغير الأنف بالماكياج

منذ دقيقة واحدة
ترغب الكثير من النساء في تصغير حجم الأنف، دون اللجوء إلى العمليات الجراحية، ومن أجل تحقيق ذلك يمكن الاعتماد على بعض الحيل خلال وضع الماكياج. ومن بين تلك الحيل والتقنيات “الكونتور”، او ما يعرف بتقنية نحت الوجه بالماكياج، التي برزت خلال الفترة الأخيرة، إذ أن هذه التقنية تجعل الأنف يبدوأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة

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