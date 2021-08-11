اذاعة وتلفزيون
مقتطفات
بلقيس ممنوعة من الغناء بمصر بعد ساعات قليلة من إحياء النجمة اليمنية بلقيس حفلها في نادي الجلاء برفقة رامي صبري، أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية قرارا عاجلا بمنع التعاون معها مدعية أنها قدمت الحفل بدون الحصول على التصاريح اللازمة. وقالت النقابة في قرار عاجل إنها ستخطر كل الجهات الحكومية والفنادقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا