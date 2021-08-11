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منذ 16 ثانية
بلقيس ممنوعة من الغناء بمصر بعد ساعات قليلة من إحياء النجمة اليمنية بلقيس حفلها في نادي الجلاء برفقة رامي صبري، أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية قرارا عاجلا بمنع التعاون معها مدعية أنها قدمت الحفل بدون الحصول على التصاريح اللازمة. وقالت النقابة في قرار عاجل إنها ستخطر كل الجهات الحكومية والفنادقأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية

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