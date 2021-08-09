وكالة حوض “اللكوس” تنظم حملة تحسيسية بأخطار السباحة بحقينات السدود

نظمت وكالة الحوض المائي اللكوس أياما تحسيسية حول أخطار السباحة بحقينات السدود التابعة لمنطقة نفوذها.

وتحت شعار “السباحة في بحيرات السدود خطر!!!…أجي نقطعو مع هاد السلوك”، قامت وكالة الحوض المائي اللكوس خلال الأسبوع المنصرم ، بإطلاق حملتها التحسيسية لفائدة السكان المعنيين حول أخطار السباحة بحقينات السدود التابعة لمنطقة نفوذها، عبر القيام بجولات في الأسواق الأسبوعية والمداشر والمراكز المحاذية لحقينات السدود ، التي يرتفع بها خطر الغرق الناتج عن السباحة.

وحسب بلاغ للوكالة، هم برنامج هذه الحملة 24 جماعة ترابية، بالتنسيق مع السلطات المحلية. وأشار المصدر الى أنه تم خلال الحملة المكثفة توزيع منشورات تحسيسية وتعليق ملصقات ولافتات تحسيسية في الأماكن التي يرتادها المواطنون.

وشددت الوكالة على أن خطورة السباحة في بحيرات السدود تكمن في صعوبة التدخل للانقاذ في حالة الغرق، و احتواء بحيرات السدود على الأوحال وعروش الأشجار التي تقوم بجذب الاشخاص الى القعر، ووجود تيارات جارفة قوية، إضافة إلى ضعف كثافة المياه العذبة للسد والتي يصعب ممارسة السباحة بها مقارنة مع مياه البحر، و العمق الكبير لبحيرة السد التي قد يتجاوز أحيانا 100 متر.