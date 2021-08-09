جامعة عبد المالك السعدي تفتح باب التسجيل عبر الأنترنيت

أعلنت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي عن فتح باب التسجيل أمام الطلبة ، بخصوص الموسم الدراسي القادم ، عبر الأنترنيت.

وأوضح بلاغ لجامعة عبد المالك السعدي أن المؤسسة وضعت أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا إمكانية التسجيل المسبق عبر الإنترنت بخصوص العام الدراسي 2021/2022.

وأشار المصدر الى أنه وللاستفادة من هذه الخدمة ، يجب أن يكون لدى المعنيين عنوان بريد إلكتروني شخصي صالح.

وأضاف أنه بعد إكمال نموذج التسجيل المسبق ، سيتلقى المعني وصلا عبر البريد الإلكتروني يمكن طباعته وتقديمه إلى المصالح الجامعية المعنية للقيام بالتسجيل النهائي.

وحسب المصدر ، يتعين على المعنيين ولوج منصة التسجيل المسبق عبر الإنترنت لجامعة عبد المالك السعدي من الرابط التالي: http://pre-inscription.uae.ac.ma/ .