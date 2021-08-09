بورصة البيضاء .. انخفاض في وتيرة التداولات عند الافتتاح

افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الاثنين، على وقع الانخفاض، حيث خسر مؤشرها الرئيسي مازي، نسبة 0,54% مستقرا عند 12.460,83 نقطة .

وبدوره، فقد MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، نسبة 0,12% منتقلا إلى 1.016,32 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، الذي راجع بـ 0,57% إلى 10.124,93 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة ” كزابلانكا أي إس جي 10″ فقد انخفض بـنسبة 0,9% إلى 930,31 نقطة.

في ما يتعلق بأداء القيم، افتتحت مناجم حصة التداول بأعلى انخفاض بلغت نسبته (-2,95%) الى جانب التجاري وفابنك (-1,25%) وانفوليس (-1,06%).

في المقابل، سجلت اراضي كابيتال ارتفاعا بنسبة 3,11% متبوعة بالشركة المعدنية اميطير (+0,66%) و دجى الإنعاش الضحى (0,5%).