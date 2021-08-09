بانوراما
“كول رمضان”… تمرد على سلطة الآباء
“طابوهات” وراء الأسوار تقوض «الطابوهات» حرية جزء كبير من المغاربة، فرغم اختلافها إلا أنها تشترك في نقطة واحدة، وهي صعوبة البوح بالاختيارات الفردية والآراء، التي لا مكان لها بين الجماعة، وهو ما فرض عليهم التكتل في مجموعات افتراضية سرية، لينعموا ولو بقسط يسير من الحرية، في الحديث بشكل عفوي عنأكمل القراءة »
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