بانوراما
قيمة غذائية: الذرة المشوية تحسن الهضم
يرتبط موسم الصيف، لدى الكثير من المغاربة، باستهلاك الذرة المشوية، والتي تتوفر بشكل كبير خلال هذه الفترة من السنة، فنظرا لفوائدها الكثيرة ينصح خبراء التغذية بالحرص بتناولها دون الإفراط في ذلك. فمن بين العناصر الغذائية التي تحتوي عليها الذرة المشوية، الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم، والحد من خطرأكمل القراءة »
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