حوادث
ثلاث سنوات لهاتك عرض فتاة بإفران
استدرجها إلى منزله ومارس عليها الجنس بدون رضاها قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، تأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها في حق متهم أربعيني، القاضي بمؤاخذته من أجل جناية هتك عرض فتاة باستعمال العنف ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضاأكمل القراءة »
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