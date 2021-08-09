بانوراما
جدير بالزيارة: الدار الحمراء… جوهرة “بولعوان”
القليل من سكان الجديدة وسيدي بنور، والجماعات التابعة لمنطقة أولاد افرج، من يعرف بوجود منتزه سياحي على بعد أمتار قليلة من القصبة التاريخية لبولعوان، قصبة المولى إسماعيل، “أبي الأعوان”، التي تحولت إلى “بولعوان”. ويشكل موقع “الدار الحمراء” فضاء جميلا لوجوده فوق ربوة تطل على نهر أم الربيع وتستند على القلعةأكمل القراءة »
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