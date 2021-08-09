حوادث
إدانة فلاح متهم بالسرقة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة فلاح والحكم عليه ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة. وتقدم أحد فلاحي منطقة هشتوكة بشكاية، أفاد فيها أن جاره اتصل به وأخبره أنه شاهد باب البيت الذيأكمل القراءة »
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