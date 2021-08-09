fbpx
حوادث

إدانة فلاح متهم بالسرقة

منذ 14 دقيقة
  قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة فلاح والحكم عليه ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة. وتقدم أحد فلاحي منطقة هشتوكة بشكاية، أفاد فيها أن جاره اتصل به وأخبره أنه شاهد باب البيت الذيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 14 دقيقة

زر الذهاب إلى الأعلى