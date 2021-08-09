مقالات الرأي
فقراء وأغنياء في عالم الظلم والأنانية
بأي معنى يصح الحديث عن الفقراء والأغنياء؟ وبناء على أي معايير ومؤشرات، في عالم يعج بالظلم، والفوضى، ويستأسد فيه الأنانيون، وحراس المصالح والذاتيات؟؟ لا يخلق الله الأغنياء، ولا يخلق الفقراء. الفقراء والأغنياء يصنعهم المجتمع، وتصنعهم السياسات الفاشلة والظالمة، ويصنعهم المتعجرفون والمتغطرسون، الذين لا يشبعون ولا يقنعون، يصنعونهم يوما بيوم، ولحظةأكمل القراءة »
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