بانوراما
تاويل: الخل وبكربونات الصوديوم لتعقيم الغسالة
صار من المستحيل الاستغناء عن غسالة الملابس، نظرا لدورها الكبير، من أجل ذلك من المهم الحرص على الاعتناء بها لتجنب حدوث أي عطب فيها. ومن بين النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تنظيف وتعقيم غسالة الملابس العادية، ملؤها بالماء الساخن على أعلى درجة، وإضافة نصف كوب من بكربونات الصوديومأكمل القراءة »
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