حوادث
النصب على الراغبين في اللجوء
الأمن الإسباني اعتقل ستة أشخاص متورطين في تزوير بطائق ووثائق نجحت المصالح الأمنية الاسبانية، بتعاون مع مكتب الهجرة والأجانب بالعاصمة مدريد، في تفكيك شبكة متخصصة في النصب على المهاجرين غير شرعيين الراغبين في اللجوء إلى إسبانيا، واعتقلت، الأسبوع الماضي، ستة أشخاص متورطين في تزوير بطائق ووثائق طلب اللجوء، وإيهام الراغبينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا