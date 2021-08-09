بانوراما
نصائح تجميلية: أخطاء تجنبيها عند وضع “الأيلاينر”
تجد الكثير من النساء صعوبة في وضع “الأيلاينر”، والذي يعتبر من الأساسيات التي تمنح إطلالة مميزة وأنيقة، باعتبار أنه يحتاج إلى الدقة عند تطبيقه. وغالبا ما تقع بعض النساء عند وضع “الأيلاينر”، في أخطاء تفسد إطلالتهن، إلا أنه وبالاعتماد على بعض النصائح يمكن تجنب كل ذلك. ومن بين النصائح التيأكمل القراءة »
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