الأولى
11 معتقلا في بداية حرب المقاعد
خطف صندوق تصويت وتلاعب ببطاقات التعريف الوطنية ومواجهات قرب المكاتب لم يجد منتخبون حرجا في اقتراف جنح وجرائم في أولى محطات المسلسل الانتخابي، الذي بدأ، الجمعة الماضي، بانتخابات الغرف المهنية، إذ وصلت حصيلة تدخل النيابة العامة ضد الخروقات الماسة بسلامة الاستحقاقات الانتخابية، إلى 11 معتقلا. وعلمت “الصباح” أن النيابة العامةأكمل القراءة »
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