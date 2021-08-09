مقالات الرأي
مقترحات التنزيل السليم لبرنامج التربية الدامجة
تجربة قاعة الموارد لدعم التلاميذ في وضعية إعاقة في المجال المدرسي أسامة زنطار* يحظى مشروع قاعة الموارد بمكانة هامة في إطار الاشتغال بمقتضيات التربية الدامجة، ويعد فضاء متخصصا يهتم بدعم التكفل بالتلاميذ في وضعية إعاقة، من أجل تمكينهم من حقهم في التمدرس، حيث خصص له دليل متكامل لتدبير هذا الفضاءأكمل القراءة »
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