الأحرار يتصدرون النتائج شبه النهائية لانتخابات الغرف المهنية

تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار ، نتائج انتخابات الغرف المهنية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات ، وذلك بعد الإعلان عن النتائج شبه النهائية، ليلة الجمعة / السبت بمقر ولاية الجهة .

ووفق هذه النتائج ، فقد تصدر حزب الحمامة نتائج غرفة التجارة والصناعة والخدمات بحصوله على 31 مقعدا من مجموع 148 مقعدا ، كما تصدر نتائج غرفة الصناعة التقليدية ( 19 مقعدا من مجموع 68 ).

واكتسح حزب التجمع الوطني للأحرار أيضا نتائج انتخابات غرفة الصيد البحري ( الأطلسية الشمالية)، بحصوله على 27 مقعدا من مجموعة 39 المتبارى عليها . كما تصدر الحزب نفسه نتائج الغرفة الفلاحية بحصوله على 22 مقعدا من مجموع 76 المتبارى عليها.

وعرفت هذه الاستحقاقات منافسة قوية للظفر بما مجموعه 331 مقعدا ، حيث حل حزب الاستقلال ثانيا ( 26 مقعدا) بشأن نتائج غرفة التجارة والصناعة والخدمات ، في حين حل ثالثا الأصالة والمعاصرة ( 25 مقعدا) ، فيما اقتسمت أحزاب أخرى بمعية بدون انتماء سياسي ، باقي المقاعد .

وبخصوص نتائج غرفة الصناعة التقليدية ، جاء في المرتبة الثانية حزب الاستقلال ( 12 مقعدا)، والأصالة والمعاصرة ( 9 مقاعد)، فيما اقتسمت أحزاب أخرى بمعية بدون انتماء سياسي ، باقي المقاعد.

أما عن نتائج الغرفة الفلاحية ، فقد جاء الأصالة والمعاصرة ثانيا ( 17 مقعدا) ، متبوعا بحزب الاستقلال ( 14 مقعدا)، فيما اقتسمت أحزاب أخرى باقي المقاعد.

وبشأن نتائج غرفة الصيد البحري ، حل ثانيا حزب الاستقلال ( 6 مقاعد) ، متبوعا بدون انتماء سياسي ( مقعدين اثنين )، فيما اقتسمت أحزاب أخرى باقي المقاعد . تجدر الإشارة إلى أن عدد الدوائر الانتخابية وصلت إلى 52 دائرة ، هي 16 لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ، و14 لغرفة الصناعة التقليدية ، و14 لغرفة الصيد البحري ، و 8 لغرفة الفلاحة.

واحتل حزب التجمع الوطني للأحرار المرتبة الأولى على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة. فقد حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 66 مقعدا من أصل 256 مقعدا مخصصة لجهة طنجة تطوان الحسيمة ، فيما حصل المرشحون اللامنتمون على 53 مقعدا ، وحزب الاستقلال على 42 مقعدا ، وحزب الأصالة والمعاصرة على 39 مقعدا ، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 18 مقعدا ،وحزب الاتحاد الدستوري على 14 مقعدا ، وحزب الحركة الشعبية على 9 مقاعد ،و حزب العدالة والتنمية على 7 مقاعد ، وحزب الأمل على مقعد واحد ،وحزب الإنصاف على مقعد واحد ،. بالنسبة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ،جرى في 20 دائرة انتخابية على مستوى الجهة التنافس لنيل 97 مقعدا ،وتقدمت لذلك سبعة أحزاب إضافة الى لا منتمين ، وحصل اللامنتمون على 28 مقعدا (28.87 في المائة) ، و حزب التجمع الوطني للأحرار على 23 مقعدا (23.71 في المائة ) ، وحزب الاستقلال على 14 مقعدا ( 14.43 في المائة) ، و حزب الأصالة والمعاصرة على 12 مقعدا ( 12.37 في المائة )، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 8 مقاعد (8.25 في المائة ) ، و حزب العدالة والتنمية على 4 مقاعد ( 4.12 في المائة ) ،وحزب الاتحاد الدستوري على 4 مقاعد (4.12 في المائة ) ، و حزب الحركة الشعبية على 4 مقاعد (4.12 في المائة ). وبالنسبة لغرفة الصناعة التقليدية ، جرى في 14 دائرة انتخابية التنافس على 56 مقعدا ،حصل منها اللامنتمون على 14 مقعدا (25 في المائة) ، وحزب الأصالة والمعاصرة على 11 مقعدا ( 19.64 الأولية في المائة)، وحزب الاستقلال على 10 مقاعد (17.86 في المائة) ، و حزب التجمع الوطني للأحرار على 7 مقاعد ( 12.50 في المائة) ، و حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 5 مقاعد (8.93 في المائة ) ، و حزب العدالة والتنمية على 3 مقاعد ( 5.36 في المائة ) ، و حزب الحركة الشعبية على مقعدين (3.57 في المائة) ، وحزب الاتحاد الدستوري على مقعدين (3.57 في المائة) ، و حزب الأمل على مقعد واحد ( 1.79 في المائة )، وحزب الإنصاف على مقعد واحد (1.79 في المائة ) . وبخصوص غرفة الصيد البحري ، و بعد التصويت في 17 دائرة انتخابية ، حصل اللامنتمون على 10 مقاعد من أصل 28 مقعدا (35.71 في المائة ) ومرشحو حزب التجمع الوطني للأحرار أيضا على 10 مقاعد (35.71 في المائة ) ، فيما حصل حزب الاستقلال على 4 مقاعد (14.29 في المائة ) ،وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أيضا على 4 مقاعد (14.29 في المائة ) . أما بخصوص غرفة الفلاحة ، وبعد التصويت في 64 دائرة انتخابية فقد حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 26 مقعدا من أصل 69 متاحا (37.68 في المائة) ، وحزب الأصالة والمعاصرة على 16 مقعدا (23.19 في المائة ) ، وحزب الاستقلال على 14 مقعدا (20.29 في المائة ) ،وحزب الاتحاد الدستوري على 8 مقاعد ( 11.59 في المائة) ، وحزب الحركة الشعبية على 3 مقاعد (4.35 في المائة) ، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مقعد واحد (1.45 في المائة ) ، ولا منتمي على مقعد واحد (1.45 في المائة ) .

كما تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج انتخابات الغرف المهنية على مستوى جهة كلميم وادنون ، التي أجريت أمس الجمعة، والتي تم الإعلان عنها ليلة الجمعة السبت بمقر ولاية الجهة.

فعلى مستوى نتائج غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أحرز حزب التجمع الوطني للأحرار ستة مقاعد من مجموع 22 مقعدا مخصصا للجهة، يليه حزب الاستقلال بأربعة مقاعد ، وحزب الأصالة والمعاصرة بثلاثة مقاعد، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الأمل بمقعدين اثنين لكل واحد منهم، وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري وحزب البيئة والتنمية المستدامة بمقعد واحد لكل منهم.

وعلى مستوى غرفة الصناعة التقليدية، حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 8 مقاعد من أصل 15 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب المغربي الحر بمقعدين اثنين لكل منهم، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقعد واحد.

وبالنسبة لغرفة الفلاحة، حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 10 مقاعد من مجموع 21 مقعدا ، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بسبعة مقاعد وحزب الاستقلال بمقعدين ، وحزب الحركة الشعبية وحزب الإصلاح والتنمية بمقعد واحد لكل منهما .

كما أن عملية التصويت جرت في أجواء عادية، مع سلاسة واضحة في تصويت الناخبين في مكاتب الاقتراع ، وانضباطهم التام لشروط التصويت المحددة للهيئة الناخبة وفق القوانين الجاري بها العمل ، وفي احترام للتدابير الاحترازية الوقائية من كوفيد 19.

يذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كان قد أعلن عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية، التي جرت أمس الجمعة، بفوزه ب 638 مقعدا أي بنسبة 28,61 بالمائة من مجموع المقاعد، وذلك استنادا إلى النتائج التي تم الإعلان عنها من طرف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بالنسبة للغرف الفلاحية، وإلى النتائج المؤقتة الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري .