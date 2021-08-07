بانوراما
نصائح تجميلية: حيل تطبيق أحمر الشفاه
من بين الألوان الرائجة بالنسبة إلى أحمر الشفاه، لون الكرز الأحمر الساطع، إلا أن تطبيق هذا اللون يحتاج إلى الدقة، والتحكم عند تطبيقه. ومن بين الحيل التي يقدمها خبراء التجميل، لتطبيق أحمر الشفاه مثل المحترفين، الحرص على تقشير الشفاه، باستخدام مقشر السكر، الذي يمكنك صنعه بنفسك عن طريق خلط السكرأكمل القراءة »
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