الأولى
بنشعبون يورط الدولة في 4500 مليار
ضمانات قروض بنكية للمقاولات تتحملها المالية العمومية في حال عدم استردادها وصندوق الضمان المركزي تحول إلى مؤسسة بنكية فوق العادة تحت رئاسة وزير المالية وضع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، مالية الدولة في كف عفريت، عندما غير القانون الأساسي لصندوق الضمان المركزي، ليصبح الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات، ويتحولأكمل القراءة »
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