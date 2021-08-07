الرياضة
سلة اليوسفية تواجه سطاد بحثا عن الصعود
تواجه إناث أولمبيك اليوسفية لكرة السلة نظيراتهن من سطاد المغربي، من أجل حجز بطاقة الصعود إلى القسم الممتاز، غدا (الأحد)، بقاعة بوشنتوف بالبيضاء، في الثالثة. وتأهلت إناث الفريق اليوسفي إلى مباراة السد، لتحديد الفريق الثالث الصاعد إلى القسم الوطني الممتاز، وأضاع فريق اليوسفية فرصة مواتية لتحقيق الصعود المباشر بعدما انهزمأكمل القراءة »
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