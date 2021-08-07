بانوراما
قيمة غذائية: البطيخ الأصفر غني بفيتامين “س”
جعلت الجائحة التي يمر منها العالم بسبب فيروس كورونا، الكثير من الأشخاص يهتمون بنظامهم الغذائي ويحرصون على تناول الأطعمة التي تساعد على تقوية مناعة الجسم وتعززها. ومن الفواكه التي ينصح باستهلاكها، سيما أنها غنية بالفيتامينات، البطيخ الأصفر، الذي يعتبر من الفواكه الغنية بفيتامين “س”. ويؤكد الخبراء أن كوبا واحدا منأكمل القراءة »
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