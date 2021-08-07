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أقسام الإنعاش تختنق
لم تعد الإصابات الجديدة المسجلة، عادية كما هو الأمر في الأشهر الماضية، التي كانت فيها الحالات الحرجة قليلة، إذ كانت الوزارة تكتفي بمنح المصابين، الذين ليسوا في حاجة إلى العناية والاستشفاء، بعض الأدوية ثم يقضون بقية الحجر في منازلهم، لكن الوضع خرج عن السيطرة، حينما انفجرت الحالات الحرجة، وأغرقت أسرةأكمل القراءة »
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