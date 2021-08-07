ملف الصباح
تقريب الوقاية من المواطن
تقريب الوقاية من المواطن من بين الأوراش التي كشفت أن الحكومة تخوض سباق الزمن لكسب معركتها ضد وباء كورونا، لجوءها إلى اعتماد إستراتيجية غير مسبوقة تتمثل في تقريب مراكز التلقيح من المواطنين لتسجيل أكبر نسبة من المستفيدين في وقت وجيز. وتتواصل جهود إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح بعدد من مناطق وجهاتأكمل القراءة »
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