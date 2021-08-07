حوادث
انتشال جثة عشريني بسواحل طنجة
لفظت أمواج البحر بالسواحل الغربية لطنجة، الأربعاء الماضي، جثة شاب عشريني يرجح أنه من ضحايا الهجرة السرية، ولقي حتفه غرقا في عرض البحر حين كان يحاول العبور سرا نحو الضفة الجنوبية من السواحل الاسبانية. وأفادت مصادر «الصباح»، أن الجثة عثر عليها مواطنون بشاطئ «بومهدية» قرب «كاب سبارطيل» غرب مدينة طنجة،أكمل القراءة »
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