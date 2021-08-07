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الإغـلاق الشامـل ممكـن
البروفيسور إبراهيمي قال إن فعالية اللقاحات لا تناقش مؤكدا أن الوفيات بالفيروس كانت لدى غير الملقحين أكد البروفيسور عز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة العلمية ل»كوفيد 19»، أن العودة إلى حجر شامل غير مستبعدة، لأن جميع المقاربات ممكنة اليوم من أجل إنقاذ الأرواح. وقال، في حوار مع «الصباح»، إن الوضعية الوبائيةأكمل القراءة »
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