الرياضة
جماهير تطوان تهدد بالشارع
اعتبرت قرار حرمان فريقها من المشاركة القارية مجحفا احتجت جماهير المغرب التطواني على حرمان فريقها من المشاركة في كأس الكنفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، رغم بلوغه نهائي كأس العرش، وضمان منافسه المشاركة في البطولة ذاتها، بعد احتلاله الرتبة الثالثة في البطولة. وهددت الجماهير الغاضبة في المواقع الاجتماعية، بالنزول إلى الشارع، وتنظيمأكمل القراءة »
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