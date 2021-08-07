الرياضة
عروض لكعواش لاعب برشيد
أكد المدافع مراد كعواش، أنه تلقى عدة عروض من فرق بطولة القسم الأول، عقب انتهاء عقده مع يوسفية برشيد، الذي استمر لموسمين، إذ ساهم بقسط وفير في ضمان البقاء. وأضاف كعواش في تصريح ل»الصباح»، أنه يدرس حاليا كل العروض، قبل الحسم فيها خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يفضل اللعب بفريقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا