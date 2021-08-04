وطنية
الحل هو التلقيح وليس التشديد
حمضي قال إن الإصابات ترتفع بارتفاع عدد الفحوصات للكشف عن الفيروس عزا الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، بشكل مهول، في الأيام الأخيرة، إلى ثلاثة عوامل أساسية، أولها عامل التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وثانيها انتشار متحور «دلتا»، شديد العدوى والانتقال، إضافة إلىأكمل القراءة »
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