fbpx
وطنية

الحل هو التلقيح وليس التشديد

منذ 10 دقائق
حمضي قال إن الإصابات ترتفع بارتفاع عدد الفحوصات للكشف عن الفيروس عزا الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، بشكل مهول، في الأيام الأخيرة، إلى ثلاثة عوامل أساسية، أولها عامل التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وثانيها انتشار متحور «دلتا»، شديد العدوى والانتقال، إضافة إلىأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق

زر الذهاب إلى الأعلى