مجتمع
المصابون بكورونا مهددون بـ “ألزهايمر”
حرك فيروس كورنا مختبرات المجتمع العلمي، وفي كل شهر تنشر نتائج دراسات علمية كثيرة، وهناك جملة من هذه الدراسات، التي بينت أن الإصابة بالفيروس، تليه مضاعفات صحية على المدى المتوسط والبعيد، بعضها متعلق بالصحة الجسدية، وأخرى بالصحة النفسية والعقلية. وكشفت دراسة حديثة، أن الإصابة بفيروس كورونا، قد تكون أحد العواملأكمل القراءة »
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