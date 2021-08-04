حوادث
التباعد في حفل تنصيب مسؤولي استئنافية الجديدة
شهد حضور قضاة ومسؤولين وازنين ونقباء إنجاز : عبد الله غيتومي (الجديدة) كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة، أول أمس (الاثنين)، الأمور غير عادية أمام البوابة الرئيسية لقصر العدالة بالجديدة، إذ انتشر رجال أمن وقائدة المقاطعة الحضرية الرابعة وأعوان سلطة، ما ولد الانطباع أن نشاطا رسميا بصدد احتضانه في القصرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا