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حوادث

التباعد في حفل تنصيب مسؤولي استئنافية الجديدة

منذ دقيقتين
شهد حضور قضاة ومسؤولين وازنين ونقباء إنجاز : عبد الله غيتومي (الجديدة) كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة، أول أمس (الاثنين)، الأمور غير عادية أمام البوابة الرئيسية لقصر العدالة بالجديدة، إذ انتشر رجال أمن وقائدة المقاطعة الحضرية الرابعة وأعوان سلطة، ما ولد الانطباع أن نشاطا رسميا بصدد احتضانه في القصرأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين

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