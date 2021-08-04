مجتمع
سيارات كهربائية مغربية الصنع
وقع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي اتفاقية مع مجموعة «رونو»، في إطار مخطط التسريع الصناعي، تحدد أهدافا جديدة لتنمية بيئة الأعمال المتصلة بنشاط المجموعة. وأوضح مولاي حفيظ العلمي، عقب التوقيع على الاتفاقية، أن هذه المبادرة تمثل مرحلة جديدة في تعزيز تنافسية المغرب في مجال صناعة السياراتأكمل القراءة »
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