الرياضة
احتضار الرياضة بالحسيمة
سوء التسيير وضعف الموارد جعل أندية تختفي وأخرى تعاني إنجاز: جمال الفكيكي (الحسيمة) أضحت الحسيمة تمتلك بنيات تحتية رياضية مهمة منذ توقيع اتفاقية بين العديد من القطاعات الحكومية، في مقدمتها وزارة الشباب والرياضة ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية وبعض المؤسسات. وشكلت مشاريع الحسيمة (منارة المتوسط ) انطلاقة حقيقية للعديد من المشاريعأكمل القراءة »
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