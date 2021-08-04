الأولى
ريع الإعفاءات تحت مجهر المنافسة
إجراءات ضريبية تتعارض مع شروط التنافس بين الشركات وتكلف الخزينة 2800 مليار عرفت الإجراءات الاستثنائية والإعفاءات الجبائية التي اعتمدتها الحكومة لفائدة بعض المقاولات ارتفاعا، ما بين 2017 والسنة الماضية، إذ انتقل العدد الإجمالي لهذه الإجراءات من 291 إجراء إلى 302، كما سجلت كلفتها من 28 مليارا و551 مليون درهم إلىأكمل القراءة »
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