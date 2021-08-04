بانوراما
تاويل: التنظيف بالبخار… الحل المثالي
تتطلب عملية تنظيف المنزل، الكثير من الوقت والجهد، لكن هناك بعض الحلول التي لا تكلف كل ذلك، وتجعل العملية سهلة، من بينها التنظيف بالبخار. وتقوم آلة التنظيف بالبخار، والتي صارت متوفرة بشكل كبير، خلال السنوات الماضية، على تحويل الماء إلى بخار، علما أنه يمكن إضافة أي من المواد المطهرة إلىأكمل القراءة »
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