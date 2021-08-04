بانوراما
نصائح تجميلية: روتين للتخلص من الهالات السوداء
تعاني الكثير من النساء، رغم تطبيق منتجات العناية بالبشرة، مشاكل في المناطق المحيطة بالأعين، منها الهالات السوداء والانتفاخات أسفلها. ومن بين النصائح التي ينصح الخبراء بالاعتماد عليها من أجل التخلص من مشكل الهالات السوداء، والتي تؤثر على اطلالة المرأة بشكل سلبي، خلال وضعها مستحضرات الماكياج، روتين خاص، يرتكز بالأساس علىأكمل القراءة »
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