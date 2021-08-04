بانوراما
التوتر يزيد مخاطر الغرق
الدكتور الطيب قال إن الحركات الرياضية قبل السباحة ومنح الجسم حاجياته الغذائية تقلل الأخطار قال الدكتور ياسين الطيب، طبيب عام، وكوتش رياضي معتمد، إن الجميع معرض للتشنجات العضلية أثناء السباحة، غير أنه من الواجب معرفة كيفية التعامل معها، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الهدوء، وعدم التوتر، لأن هذه الأخطاء يمكنأكمل القراءة »
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