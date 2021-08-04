حوادث
حوادث السير تحصد أرواحا جديدة بطنجة
السرعة والتهور أفقدتا أسرة ثلاثة من أبنائها وحولت حفل زفاف إلى مأساة عاشت الأطر الطبية بقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، خلال الأيام الأخيرة، حالة استنفار قصوى إثر استقبالها عددا من الجثث والجرحى، الذين أصيبوا في حوادث سير وقعت داخل المدار الحضري للمدينة، نتيجة تهور بعض السائقين وعدم احترامهمأكمل القراءة »
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