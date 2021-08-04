وطنية
شباط في قفص الانفصال
يواجه حميــــد شبـــــاط الأمـــــين العـــــام السابق للاستقلال نيـــــــران، “الميـــــزان” ردا على اتهامه القيادة الحاليـــــــة بتسليم الحزب للجنوب، في إشارة إلى حمدي ولد الرشيـــــــد، ما اعتبـــــر “لغـــــــة عنصرية وكراهية وتمييـــــزا ولعبــــــا بالنـــــار ضــــد ثقافـــــــة الوحـــــــدة والوطنيـــــــــة والمســـــاواة، وخدمة لمنطق الانفصاليين”. ووصف عضو من اللجنة التنفيذية قرار ترشح شباط بلون سياسي آخر،أكمل القراءة »
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