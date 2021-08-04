أسواق
انطـلاق موسـم التخفيضـات
متاجر لجأت إليها للتخفيف من آثار الأزمة وإقبال كبير على الشراء في «الويكاند» للحصول على «الغنيمة» أعلنت العديد من المحلات والمركبات التجارية، نهاية يوليوز الماضي، عن انطلاق موسم التخفيضات الصيفية، الذي يبدأ هذه السنة قبل موعده المعتاد، من أجل التخفيف من آثار الأزمة التي تسبب فيها انتشار فيروس “كورونا”، وأثرتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا