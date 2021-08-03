وطنية
حملات انتخابية بدون كمامات
وزارة الداخلية لم تخضع وكلاء لوائح الغرف وأنصارهم لإجراءات وقائية مشددة يواصل مرشحو الغرف المهنية، بمختلف أصنافها، حملاتهم الانتخابية في ظروف غير صحية، إذ سجلت “الصباح” عدم ارتداء وكلاء لوائح وأنصارهم الكمامات، وهم يجوبون الأسواق الأسبوعية، والمحلات التجارية والصناعية والخدماتية، لإقناع الناخبين بالتصويت لصالحهم. ويتخوف العديد من المراقبين للانتخابات المهنية،أكمل القراءة »
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