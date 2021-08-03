بانوراما
الصيف أفضل فرصة للتخلص من الوزن
ادهشور قال إن الحمية العشوائية تهدد الصحة مشددا على استهلاك الخضر قال محمد ادهشور، اختصاصي في التغذية والحمية العلاجية، إن فصل الصيف أفضل فرصة لإنقاص الوزن واتباع حمية غذائية. وشدد ادهشور في حوار أجرته معه “الصباح”، على أهمية اتباع بعض الخطوات لإنقاص الوزن، منها ممارسة الرياضة واستهلاك مواد غذائية صحيةأكمل القراءة »
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