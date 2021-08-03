الرياضة
تداريب آسفي تنطلق في 12 غشت
قرر الطاقم التقني لأولمبيك آسفي، انطلاق الاستعدادات للموسم المقبل يوم 12 غشت الجاري. وأفاد مصدر مسؤول أن فوزي جمال، مدرب الفريق، عقد لقاء مع أعضاء من المكتب المسير انتهى بالاتفاق على موعد عودة اللاعبين إلى استئناف حصصهم التدريبية، دون الحسم في مجموعة من النقط الأخرى. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»،أكمل القراءة »
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