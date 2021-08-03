الرياضة
عريضة لإسقاط مكتب الرماش
الجمهور للعامل: ولاؤنا ثابت لـ”الكاك” وخروجنا للشارع وارد شرع جمهور ومحبو النادي القنيطري في توقيع عريضة المطالبة بالتغيير ، عقب نزول الفريق إلى القسم الوطني للهواة. ودخل العديد من شباب القنيطرة على خط نكسة “الكاك”، من خلال جمع توقيعات يطالبون من خلالها عامل الإقليم فؤاد المحمدي، بالتدخل لإنقاذ فريقهم منأكمل القراءة »
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