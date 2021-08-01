الرصد الوبائي … أكثر من 6000 إصابة جديدة و48 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد ، عن تسجيل 6189 إصابة جديدة بكورونا المستجد و 4078 حالة شفاء و 48 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 13 مليون و 672 الف و764 أشخاص، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 10 ملايين و129 ألف و 424 أشخاص.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 629 ألف و 717 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 566 ألفا و8 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 89،9 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9833 بنسبة فتك قدرها 1،6 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (11)،ومراكش-آسفي (8) وسوس-ماسة (4)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (8)، والرباط-سلا-القنيطرة (7)، وبني ملال-خنيفرة (4)، ، ودرعة-تافيلالت (3) وفاس مكناس (3) .

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (1799)، ومراكش-آسفي (950)، وسوس-ماسة (778)، والرباط-سلا-القنيطرة (822)، وبني ملال-خنيفرة (268)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (367)، ودرعة-تافيلالت (306 )، والشرق (308)، وكلميم-واد نون (283)، وفاس-مكناس (159)، والعيون-الساقية الحمراء (53)، والداخلة-وادي الذهب (96).

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 53 ألف و 876 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 985 حالة منها 32 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.