الصباح السياسي
الكرة في ملعب الجزائر
3 أسئلة إلى * الشرقاوي الروداني > كيف تلقيت الخطاب الملكي الموجه إلى جنرالات الجزائر لفتح حوار جدي وإنهاء الخلافات؟ > الخطاب الملكي جاء في مرحلة دقيقة تعيشها العلاقات المغربية الجزائرية والتي ارتفع فيها منسوب التوترات الإعلامية و الدبلوماسية، حاملا إشارات منبهة إلى ضرورة الوعي بالواقع الجماعي والمصير المشترك، الذيأكمل القراءة »
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