بانوراما
ابن درب السلطان الذي ألهم الوداديين
اسحيتة… اليسرى الساحرة عبد المجيد اسحيتة، اليسرى الساحرة، ابن درب السلطان، الذي اختار الدفاع عن ألوان الوداد، لم تنصفه كرة القدم، رغم إمكانياته البدنية والتقنية، التي جعلت منه أحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم الوطنية، بشهادة المتتبعين. لعب في سن مبكرة للوداد، وارتدى القميص الوطني، مباشرة بعد نهاية كأسأكمل القراءة »
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