حوادث
قضاة تواصل بالمحاكم
أمر الحسن الداكي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مسؤولي النيابات العامة، بتفعيل التواصل داخل المحاكم، من خلال تعيين قضاة مكلفين به، من الذين استفادوا من التكوين في هذا المجال. تفعيل دور الناطقين باسم النيابات العامة داخل المحاكم، جاء لأجل التواصل مع الرأي العام في القضايا التي تستدعيأكمل القراءة »
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